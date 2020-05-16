В Беларуси уже около 29 тыс. больных на COVID-19

"В Беларуси на 16 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 28 тыс. 681 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 335 057 тестов. За весь период распространения инфекций на территориях страны умерли 160 человек с рядом хронических заболеваний, с выявленным коронавирусом", - говорится в сообщении.

Напомним, количество больных COVID-19 в России выросла до более 272 тыс. человек: за сутки - 9200 новых случаев.