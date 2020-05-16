У Білорусі вже близько 29 тис. хворих на COVID-19

"У Білорусі на 16 травня видужали та виписані 9 тис. 498 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. Зареєстровано 28 тис. 681 чоловік із позитивним тестом на COVID-19. Всього проведено 335 057 тестів. За весь період поширення інфекцій на територіях країни померли 160 людей з рядом хронічних захворювань, з виявленим коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у Росії зросла до понад 272 тис. осіб: за добу - 9200 нових випадків.