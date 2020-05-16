Кількість хворих на COVID-19 у Росії зросла до понад 272 тис. осіб: за добу - 9200 нових випадків

"За останню добу в Росії виявлено 9200 хворих на нову коронавирусну інфекцію у 83 регіонах, з них 4124 випадки (44,8%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 4940 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього у РФ виявлено 272 043 хворих у 85 регіонах, а кількість одужавших пацієнтів збільшилася до 63 166 осіб.

"Також за добу зафіксовано 119 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 2537 осіб", - резюмували у МОЗ РФ.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 17 858 випадків COVID-19, з них 497 - летальні.