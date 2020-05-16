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Кількість хворих на COVID-19 у Росії зросла до понад 272 тис. осіб: за добу - 9200 нових випадків

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 9200 нових випадків зараження коронавірусом у 83 регіонах, померло від наслідків COVID-19 вже понад 2500 осіб. Про це повідомляє повідомив Telegram-канал оперативного штабу РФ по боротьбі з вірусом, інформує УНН.

Кількість хворих на COVID-19 у Росії зросла до понад 272 тис. осіб: за добу - 9200 нових випадків

"За останню добу в Росії виявлено 9200 хворих на нову коронавирусну інфекцію у 83 регіонах, з них 4124 випадки (44,8%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 4940 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього у РФ виявлено 272 043 хворих у 85 регіонах, а кількість одужавших пацієнтів збільшилася до 63 166 осіб.

"Також за добу зафіксовано 119 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 2537 осіб", - резюмували у МОЗ РФ.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 17 858 випадків COVID-19, з них 497 - летальні. 

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