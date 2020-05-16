Количество больных на COVID-19 в России выросло до более 272 тыс. человек: за сутки - 9200 новых случаев

"За последние сутки в России выявлено 9200 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4124 случая (44,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4940 человек", - говорится в сообщении .

Отмечается, что всего в РФ выявлено 272 043 больных в 85 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 63 166 человек.

"Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерло 2537 человек", - резюмировали в Минздраве РФ.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 17 858 случаев COVID-19, из них 497 - летальные.