Количество больных на COVID-19 в России выросло до более 272 тыс. человек: за сутки - 9200 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, умерло от последствий COVID-19 уже более 2500 человек. Об этом сообщает сообщил Telegram-канал оперативного штаба РФ по борьбе с вирусом, информирует УНН.
"За последние сутки в России выявлено 9200 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4124 случая (44,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 4940 человек", - говорится в сообщении .
Отмечается, что всего в РФ выявлено 272 043 больных в 85 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 63 166 человек.
"Также за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерло 2537 человек", - резюмировали в Минздраве РФ.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 17 858 случаев COVID-19, из них 497 - летальные.