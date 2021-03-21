В Беларуси признан экстремистским еще один протестный Telegram канал

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44902 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63094 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107885 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143608 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195001 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193151 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279168 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326866 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157844 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143141 просмотра

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Актуальное
В Беларуси признан экстремистским еще один протестный Telegram канал

В Беларуси признан экстремистским еще один протестный Telegram канал

Киев  •  УНН

 • 16231 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Беларуси суд признал экстремистскими Telegram канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же Мессенджер "Брест 97%". Об этом в субботу, 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает УНН.

Цитата

Как сказано в сообщении, “теперь публикация (репост) информации из этих сообществ влечет за собой административную ответственность по ст. 19.11 КоАП”.

Детали

В канале “Брест: Слухи и факты” на момент этой публикации более 7 тыс. участников. Из описания понятно, что там публикуется “непроверенная информация города”. Очевидцам событий в Бресте предлагается присылать информацию через анонимный бот. Канал репостнул сообщение Чемодановой.

В чате “Брест 97%” — более 12 тыс. участников, из описания следует, что он создан “для общения единомышленников: людей, неравнодушных к происходящему в Республике Беларусь и согласных, что в настоящее время в стране происходят многочисленные нарушения Конституции РБ”.

Протестные Telegram-каналы

Ранее, в октябре 2020 года, власти Беларуси признали экстремистскими материалами Telegram-каналы Nexta и Nexta Live с почти двумя миллионами участников и их логотип. С этого времени публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live тянет в Беларуси административную ответственность. После этого Nexta сменила название на Hexta.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающих сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала самым популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.

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