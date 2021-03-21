В Беларуси признан экстремистским еще один протестный Telegram канал
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Беларуси суд признал экстремистскими Telegram канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же Мессенджер "Брест 97%". Об этом в субботу, 20 марта, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает УНН.
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Как сказано в сообщении, “теперь публикация (репост) информации из этих сообществ влечет за собой административную ответственность по ст. 19.11 КоАП”.
Детали
В канале “Брест: Слухи и факты” на момент этой публикации более 7 тыс. участников. Из описания понятно, что там публикуется “непроверенная информация города”. Очевидцам событий в Бресте предлагается присылать информацию через анонимный бот. Канал репостнул сообщение Чемодановой.
В чате “Брест 97%” — более 12 тыс. участников, из описания следует, что он создан “для общения единомышленников: людей, неравнодушных к происходящему в Республике Беларусь и согласных, что в настоящее время в стране происходят многочисленные нарушения Конституции РБ”.
Протестные Telegram-каналы
Ранее, в октябре 2020 года, власти Беларуси признали экстремистскими материалами Telegram-каналы Nexta и Nexta Live с почти двумя миллионами участников и их логотип. С этого времени публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live тянет в Беларуси административную ответственность. После этого Nexta сменила название на Hexta.
Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающих сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала самым популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.