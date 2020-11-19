Білоруське КДБ оголосило терористом засновника Telegram-каналів NEXTA

“Білоруський КДБ вніс засновника проектів NEXTA Степана Путіло і колишнього головного редактора телеграм-каналів Романа Протасевича до переліку фізичних осіб, причетних до тероризму. У списку вони значаться відразу після декількох сотень сирійців, іракців і афганців”, - йдеться в повідомленні.

Додамо, що NEXTA відзначається радикальним відношенням до білоруської влади та Олександра Лукашенка. Зачасту саме ці канали публікують інформацію про акції протесту та закликають до повстань проти владного режиму.

Нагадаємо, що в Білорусі у неділю під час протестного маршу пам’яті активіста Романа Бондаренко кількість затриманих зросла до понад 1100 осіб.