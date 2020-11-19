Белорусское КГБ объявило террористом основателя Telegram-каналов NEXTA
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Белорусское КГБ внесло основателя проектов NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-каналов Романа Протасевича в список лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщает Telegram канал NEXTA Live со ссылкой на соответствующий документ, передает УНН.
"Белорусский КГБ внес основателя проектов NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора телеграмм-каналов Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму. В списке они значатся сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев", - говорится в сообщении.
Добавим, что NEXTA отмечается радикальным отношением к белорусским властям и Александру Лукашенко. Зачастую именно эти каналы публикуют информацию об акциях протеста и призывают к восстаниям против правящего режима.
Напомним, что в Беларуси в воскресенье во время протестного марша памяти активиста Романа Бондаренко количество задержанных возросло до более 1100 человек.