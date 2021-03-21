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У Білорусі визнано екстремістським ще один протестний Telegram-канал

У Білорусі визнано екстремістським ще один протестний Telegram-канал

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Білорусі суд визнав екстремістськими Telegram-канал "Брест: Чутки і факти" і чат в тому ж мессенджері "Брест 97%". Про це в суботу, 20 березня, повідомила в своєму Telegram-каналі прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова, передає УНН.

Цитата

Як сказано в повідомленні, “тепер публікація (репост) інформації з цих спільнот тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 19.11 КоАП”.

Деталі

У каналі “Брест: Чутки і факти” на момент цієї публікації понад 7 тис. учасників. З опису відомо, що там публікується “неперевірена інформація міста”. Очевидцям подій в Бресті пропонується надсилати інформацію через анонімний бот. Канал репостнув повідомлення Чемоданової.

У чаті “Брест 97%” — понад 12 тис. учасників, з опису випливає, що він створений “для спілкування однодумців: людей, небайдужих до подій в Республіці Білорусь і згодних, що в даний час в країні відбуваються численні порушення Конституції РБ”.

Протестні Telegram-канали

Раніше, в жовтні 2020 року, влада Білорусі визнала екстремістськими матеріалами Telegram-канали Nexta і Nexta Live з майже двома мільйонами учасників і їх логотип. З цього часу публікація або репост інформації з логотипом Nexta або Nexta Live тягне в Білорусі адміністративну відповідальність. Після цього Nexta змінив назву на Hexta.

Telegram-канали Nexta і Nexta Live були засновані Степаном Путіло, які проживають зараз у Варшаві. Під час протестів в Білорусі після президентських виборів Nexta стала найбільш популярним опозиційним ресурсом в країні. У серпні Путіло був оголошений владою Білорусі в міжнародний розшук.

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