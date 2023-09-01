В беларуси стартуют учения ОДКБ: Украина усиливает оборону границы

Цитата

“Мы ожидаем увеличения численности в общем итоге до бригады в целом. Конечно этого количества недостаточно для создания наземной наступательной группировки. Но мы по военной науке всегда адекватно реагируем на любые изменения в оперативной боевой обстановке”, - заявил Наев.

По его словам, для Украины любые действия со стороны врага, в частности проведение учений на их территории, – это определенный аспект повышения опасности.

“Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усиление бдительности на всех боевых позициях, - сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины.

Наев отметил, что от врага можно ожидать чего угодно. “Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию”, добавил генерал-лейтенант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совместные учения ОДКБ в сентябре в Беларуси могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия - Наев