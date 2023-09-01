В беларуси стартуют учения ОДКБ: Украина усиливает оборону границы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Беларуси начались военные учения "Боевое братство-2023" стран ОДКБ (Россия, беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Тренировки продлятся до 6 сентября. Из-за учений в беларуси украинским военным дали задание усилить оборону государственной границы Украины. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.
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“Мы ожидаем увеличения численности в общем итоге до бригады в целом. Конечно этого количества недостаточно для создания наземной наступательной группировки. Но мы по военной науке всегда адекватно реагируем на любые изменения в оперативной боевой обстановке”, - заявил Наев.
По его словам, для Украины любые действия со стороны врага, в частности проведение учений на их территории, – это определенный аспект повышения опасности.
“Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усиление бдительности на всех боевых позициях, - сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины.
Наев отметил, что от врага можно ожидать чего угодно. “Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию”, добавил генерал-лейтенант.
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