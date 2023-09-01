У білорусі стартують навчання ОДКБ: Україна посилює оборону кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У білорусі розпочалися військові навчання "Бойове братство-2023" країн ОДКБ (росія, білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан). Тренування триватимуть до 6 вересня. Через навчання у білорусі українським військовим дали завдання підсилити оборону державного кордону України. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.
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“Ми очікуємо збільшення чисельности у загального підсумку до бригади в цілому. Звісно цієї кількості недостатньо для створення наземного наступального угруповання. Але ми за військовою наукою завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці”, - заявив Наєв.
З його слів, для України будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки.
“Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях, - повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України.
Наєв зазначив, що від ворога можна очікувати будь-чого. “Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування”, додав генерал-лейтенант.
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