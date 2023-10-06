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В Беларуси провели встречу иностранных дипломатов с украинскими депортированными детьми.

В Беларуси провели встречу иностранных дипломатов с украинскими депортированными детьми.

Киев • УНН

 • 599199 просмотра

Киев. 6 октября. УНН. Иностранные дипломаты посетили в Беларуси места пребывания вывезенных из Лисичанска в Северодонецк украинских детей. Об этом рассказала юристка регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что представители иностранных представительств посетили места содержания вывезенных украинских детей в Беларуси.

С 44 детьми из Лисичанска и Северодонецка встретились представители Зимбабве, Индии, Катара, КНР, Кубы, Монголии, ОАЭ, России, Сирии, а также Палестины.

К пропагандистскому мероприятию присоединились служащие из Беларуси, Союзного государства и СНГ.

Другие государства объявили бойкот и отказались участвовать в мероприятии, проведение которого не соответствует принципу наилучших интересов ребенка и имеет целью исключительно легитимизацию международных противоправных деяний.

Как пишет Рашевская, в своих комментариях для российских СМИ гости Новополоцкой центральной городской больницы раскрыли ряд важных для правосудия деталей.

В частности первый секретарь Посольства РФ в Беларуси в очередной раз засвидетельствовала навязывание украинским детям российского гражданства и организацию учебного процесса для них, который не позволяет сохранить национальную идентичность. К тому же Карина Багиева указала на еще один хозяйственный субьект, приобщенный к вывозу украинских детей - нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Поверенный в делах Катара Абдулаиз Аль-Кувари помог установить, что белорусские семьи берут к себе украинских детей.

Кстати, эту информацию также подтвердила директор одной из новополоцких школ. Поверенный в делах выразил надежду, что" еще больше детей смогут уехать из Донбасса", что фактически является подстрекательством к продолжению совершения противоправного деяния.

Цитата

«В общем, произошло как ожидалось. Детей посадили за огромный стол по традициям пресс-конференции, где допрашивали об условиях пребывания. Мероприятие умышленно запланировали на конец (задекларированный властями Беларуси) срока, чтобы получить необходимые комментарии», — говорится в сообщении юристки.

На что повлияют посещение места содержания украинских детей? По меньшей мере,

  • на расширение санкционных списков за счет еще одного хозяйственного субьекта,
  • на пополнение перечня нарушений международного гуманитарного и международного права прав человека, совершенных РБ и РФ.

    • Рашевская отметила, что важно также обеспечить вызов представителя Посольства Катара в Украине в МИД Украины для предоставления официальных объяснений относительно комментария Абдулаиза Аль-Кувари.

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    "Подобная мера мало повлияет на восприятие и юридическую квалификацию деяний Беларуси в контексте "перевоспитания" украинских детей", - рассказала Рашевская.

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