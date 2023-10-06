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У Білорусі провели зустріч іноземних дипломатів із українськими депортованими дітьми

У Білорусі провели зустріч іноземних дипломатів із українськими депортованими дітьми

Київ • УНН

 • 599203 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Іноземні дипломати відвідали у Білорусі місця перебування вивезених з Лисичанська та Сєвєродонецька українських дітей. Про це розповіла юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська у Facebook, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що представники іноземних представництв відвідали місця утримання вивезених українських дітей у Білорусі.
Із 44 дітьми з Лисичанська та Сєвєродонецька зустрілися представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини.

До пропагандистського заходу долучилися службовці з Білорусі, Союзної держави та СНД.

Інші держави оголосили бойкот та відмовилися брати участь у заході, проведення якого не відповідає принципу найкращих інтересів дитини та має на меті виключно легітимізацію міжнародних протиправних діянь.

Як пише Рашевська, у своїх коментарях для російських медіа гості Новополоцької центральної міської лікарні розкрили низку важливих для правосуддя деталей.

Зокрема перший секретар Посольства РФ у Білорусі вкотре засвідчила нав’язування українським дітям російського громадянства та організацію навчального процесу для них, який не дозволяє зберегти національну ідентичність. До того ж Карина Багієва вказала на ще один господарський суб’єкт, долучений до вивезення українських дітей - нафтопереробний завод "Нафтан".

Повірений у справах Катару Абдулаїз Аль-Куварі допоміг встановити, що білоруські родини беруть до себе українських дітей. До речі, цю інформацію також підтвердила директорка однієї з новополоцьких шкіл. Повірений у справах висловив надію, що "ще більше дітей зможуть виїхати з Донбасу", що фактично є підбурюванням до продовження вчинення протиправного діяння.

Цитата

«Загалом, сталося як очікувалося. Дітей посадили за величезний стіл за традиціями прес-конференції, де допитували про умови перебування. Захід зумисно запланували на кінець (задекларований владою Білорусі) терміну, аби отримати необхідні коментарі», — йдеться у повідомленні юристки.

На що вплинуть відвідини місця утримання українських дітей? Щонайменше,

  • на розширення санкційних списків за рахунок ще одного господарського суб’єкту,
  • на поповнення переліку порушень міжнародного гуманітарного та міжнародного права прав людини, вчинених РБ та РФ.

    • Рашевська відмітила, що важливо також забезпечити виклик представника Посольства Катару в Україні до МЗС України для надання офіційних пояснень щодо коментаря Абдулаїза Аль-Куварі.

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    "Подібний захід мало вплине на сприйняття та юридичну кваліфікацію діянь РБ у контексті "перевиховання" українських дітей", - розповіла Рашевська.

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