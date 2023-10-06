У Білорусі провели зустріч іноземних дипломатів із українськими депортованими дітьми

Деталі

Зазначається, що представники іноземних представництв відвідали місця утримання вивезених українських дітей у Білорусі.

Із 44 дітьми з Лисичанська та Сєвєродонецька зустрілися представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини.

До пропагандистського заходу долучилися службовці з Білорусі, Союзної держави та СНД.

Інші держави оголосили бойкот та відмовилися брати участь у заході, проведення якого не відповідає принципу найкращих інтересів дитини та має на меті виключно легітимізацію міжнародних протиправних діянь.

Як пише Рашевська, у своїх коментарях для російських медіа гості Новополоцької центральної міської лікарні розкрили низку важливих для правосуддя деталей.

Зокрема перший секретар Посольства РФ у Білорусі вкотре засвідчила нав’язування українським дітям російського громадянства та організацію навчального процесу для них, який не дозволяє зберегти національну ідентичність. До того ж Карина Багієва вказала на ще один господарський суб’єкт, долучений до вивезення українських дітей - нафтопереробний завод "Нафтан".

Повірений у справах Катару Абдулаїз Аль-Куварі допоміг встановити, що білоруські родини беруть до себе українських дітей. До речі, цю інформацію також підтвердила директорка однієї з новополоцьких шкіл. Повірений у справах висловив надію, що "ще більше дітей зможуть виїхати з Донбасу", що фактично є підбурюванням до продовження вчинення протиправного діяння.

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«Загалом, сталося як очікувалося. Дітей посадили за величезний стіл за традиціями прес-конференції, де допитували про умови перебування. Захід зумисно запланували на кінець (задекларований владою Білорусі) терміну, аби отримати необхідні коментарі», — йдеться у повідомленні юристки.

На що вплинуть відвідини місця утримання українських дітей? Щонайменше,

на розширення санкційних списків за рахунок ще одного господарського суб’єкту,

на поповнення переліку порушень міжнародного гуманітарного та міжнародного права прав людини, вчинених РБ та РФ.

Рашевська відмітила, що важливо також забезпечити виклик представника Посольства Катару в Україні до МЗС України для надання офіційних пояснень щодо коментаря Абдулаїза Аль-Куварі.

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"Подібний захід мало вплине на сприйняття та юридичну кваліфікацію діянь РБ у контексті "перевиховання" українських дітей", - розповіла Рашевська.