В Беларуси проголосовало уже более 65% избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси по состоянию на 14:00 составила 65,19%. Об этом сообщил заместитель председателя белорусского ЦИК Вадим Ипатов, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
"В Брестской области проголосовали 63,5% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 67,35%, Гомельской - 75,83%, Гродненской - 65,75%", - говорится в сообщении.
Также в Минской области проголосовали 64,21% избирателей, Могилевской - 72,57%. Город Минск перешел пятидесятипроцентный рубеж - 52,3%.
"Таким образом, всего в Беларуси проголосовали 65,19% избирателей", - сообщил Ипатов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Беларуси: семь человек из команды основной соперницы Лукашенко задержали
Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. Голосование на выборах началось в 08:00 (совпадает с киевским) на 5767 избирательных участках и завершится в 20:00.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.