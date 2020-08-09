У Білорусі проголосувало вже понад 65% виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Явка виборців на президентських виборах у Білорусі станом на 14:00 склала 65,19%. Про це повідомив заступник голови білоруської ЦВК Вадим Іпатов, передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".
"У Брестській області проголосували 63,5% виборців від загального числа включених в списки по регіону, у Вітебській - 67,35%, Гомельській - 75,83%, Гродненській - 65,75%", - йдеться в повідомленні.
Також у Мінській області проголосували 64,21% виборців, Могильовській - 72,57%. Місто Мінськ перейшло п’ятдесятивідсотковий кордон - 52,3%.
"Таким чином, всього в Білорусі проголосували 65,19% виборців", - поінформував Іпатов.
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Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. Голосування на виборах почалось о 08:00 (збігається з київським часом) на 5 767 виборчих дільницях і завершиться о 20:00.
На посаду президента претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.
Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.