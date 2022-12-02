В беларуси заявили о посадке нового беспилотника у границы с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В пограничном ведомстве беларуси заявили, что заметили у границы с Украиной якобы бизпилотник с видеокамерой "для разведки", и показали видео, пишет УНН.
Детали
Инцидент якобы произошел вчера, 1 декабря, в 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово). "С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен", - указали в пограничном комитете беларуси и добавили, что у дрона не было опознавательных знаков.
Дополнение
Это не первый случай, когда белорусские пограничники сообщают о перехвате и уничтожении дронов на границе с Украиной.
В Госпогранслужбе заявляли, что на стороне беларуси применяют РЭБ, чтобы усложнить наблюдение за линией границы.