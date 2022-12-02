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В беларуси заявили о посадке нового беспилотника у границы с Украиной

В беларуси заявили о посадке нового беспилотника у границы с Украиной

Киев • УНН

 • 1021865 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В пограничном ведомстве беларуси заявили, что заметили у границы с Украиной якобы бизпилотник с видеокамерой "для разведки", и показали видео, пишет УНН.

Детали

Инцидент якобы произошел вчера, 1 декабря, в 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово). "С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен", - указали в пограничном комитете беларуси и добавили, что у дрона не было опознавательных знаков.

Дополнение

Это не первый случай, когда белорусские пограничники сообщают о перехвате и уничтожении дронов на границе с Украиной.

В Госпогранслужбе заявляли, что на стороне беларуси применяют РЭБ, чтобы усложнить наблюдение за линией границы.

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