В беларуси заявили о посадке нового беспилотника у границы с Украиной

Детали

Инцидент якобы произошел вчера, 1 декабря, в 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово). "С применением радиоэлектронного оружия дрон был принудительно посажен", - указали в пограничном комитете беларуси и добавили, что у дрона не было опознавательных знаков.

Дополнение

Это не первый случай, когда белорусские пограничники сообщают о перехвате и уничтожении дронов на границе с Украиной.

В Госпогранслужбе заявляли, что на стороне беларуси применяют РЭБ, чтобы усложнить наблюдение за линией границы.