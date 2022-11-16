беларусь заявила о сбитом украинском беспилотнике вблизи границы

Цитата

"Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направлявшийся с украинской стороны на территорию республики беларусь", - говорится в сообщении пограничников.

"Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе. Дрон был сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова...".

Дополнение

В феврале россия ввела войска в Украину из беларуси, которой уже почти три десятилетия правит авторитарный лидер и союзник кремля александр лукашенко.

В октябре Минск обвинил Киев в планировании теракта и объявил о развертывании совместных с россией военных сил.

Киев заявил, что это заявление, а также враждебные заявления Минска сигнализируют о "растущей" угрозе нового наступления Москвы из беларуси.

Ранее в этом месяце Минск сбил еще один беспилотник над юго-восточным районом Гомеля, сообщило государственное информационное агентство Белта.