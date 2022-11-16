білорусь заявила про збитий український безпілотник поблизу кордону

Цитата

"Пінські прикордонники за 100 метрів від білорусько-українського кордону виявили квадрокоптер, що прямував з українського боку на територію республіки білорусь", - йдеться у повідомленні прикордонників.

"Інцидент стався сьогодні, 16 листопада, у Кобринському районі. Дрон був збитий прикордонним нарядом з автомата Калашникова...".

Доповнення

У лютому росія ввела війська в Україну з білорусі, якою вже майже три десятиліття править авторитарний лідер і союзник кремля олександр лукашенко.

У жовтні Мінськ звинуватив Київ у плануванні теракту та оголосив про розгортання спільних з росією військових сил.

Київ заявив, що ця заява, а також ворожі заяви Мінська сигналізують про "зростаючу" загрозу нового наступу Москви з білорусі.

Раніше цього місяця Мінськ збив ще один безпілотник над південно-східним районом Гомеля, повідомило державне інформаційне агентство Белта.