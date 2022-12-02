У білорусі заявили про посадку нового безпілотника біля кордону з Україною

Деталі

Інцидент нібито стався учора, 1 грудня, за 1200 метрів від державного кордону над пунктом пропуску Мокрани (з українського боку Доманове). "Із застосуванням радіоелектронної зброї дрон був примусово посаджений", - вказали у прикордонному комітеті білорусі і додали, що дрон не мав розпізнавальних знаків.

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Це не перший випадок, коли білоруські прикордонники повідомляють про перехоплення та збиття дронів на кордоні з Україною.

У Держприкорднослужбі заявляли, що з боку білорусі застосовують РЕБ, щоб ускладнити спостереження за лінією кордону.