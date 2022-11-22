З боку білорусі застосовують РЕБ, щоб ускладнити спостереження за лінією кордону - Держприкордонслужба

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«Нами використовуються дрони для відстеження ситуації по лінії кордону, щоб бачити, яка ситуація в ближньому прикордонні по той бік. Однак білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. Не поодинокі випадки, коли вони навіть намагалися перехопити управління безпілотниками і затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам», – повідомив Демченко.

Нагадаємо

Аналітики ISW вказують, що російські спецслужби планують фальшиві атаки на критично важливу інфраструктуру білорусі, намагаючись змусити білоруську армію вступити у війну в Україні.