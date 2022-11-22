Со стороны беларуси применяют РЭБ, чтобы усложнить наблюдение за линией границы - Госпогранслужба

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Со стороны беларуси активно используют средства радиоэлектронной борьбы против наших беспилотников, что отслеживает ситуацию на границе. Были даже попытки перехвата управления ими. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Цитата

«Нами используются дроны для отслеживания ситуации по черте границы, чтобы видеть, какая ситуация в ближнем пограничье по ту сторону. Однако беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы для того, чтобы усложнить возможность наблюдения за линией границы. Не редки случаи, когда они даже пытались перехватить управление беспилотниками и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам», – сообщил Демченко.

Напомним

Аналитики ISW указывают, что российские спецслужбы планируют фальшивые атаки на критически важную инфраструктуру беларуси, пытаясь вынудить белорусскую армию вступить в войну в Украине.

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