Росія планує фальшиві атаки на критично важливу інфраструктуру Білорусі для втягування у війну, — ISW

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Головне управління військової розвідки України (ГУР) 20 листопада повідомляло, що російські спецслужби планують здійснити кілька терактів під прикриттям на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на Білоруській АЕС «Островець». ГУР також повідомляв, що російські спецслужби звинувачуватимуть у нападах Україну та країни НАТО, щоб прискорити залучення білоруських військових до війни Росії в Україні.

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Раніше ISW оцінювало, що вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним через значний внутрішній ризик, попри те, що Росія та Білорусь підкреслюють свою двосторонню оборонну співпрацю.

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"Потенційні атаки під хибним прапором навряд чи змінять внутрішні фактори, які, як продовжує оцінювати ISW, стримують готовність Лукашенка вступити у війну від імені Росії", — йдеться у повідомленні.

Додамо

Білорусь за жовтень передала Росії 211 одиниць військової техніки.