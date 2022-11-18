Білорусь у жовтні передала РФ 211 одиниць військової техніки – моніторингова група

Деталі

Так, за місяць з Білорусі до Росії було відправлено 8 ешелонів з розконсервованою військовою технікою. Загальна кількість переданої техніки протягом місяця — 211 одиниць.

Техніку передачі Росії брали із двох баз резерву:

– 969-й бази резерву танків у міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область);

– 288-й бази резерву автомобільної техніки у м. Старі Дороги (Мінська область).

Білорусь передала росії: танки Т-72А — 98 одиниць; бойові машини піхоти БМП-2 — 40 одиниць; БМП-2 без веж — 20 одиниць; вантажівки Урал — 53 одиниці.

Техніку відправляли на кілька залізничних станцій у Ростовській та Білгородській областях Росії:

– станція Успенська (Ростовська область);

- станція Кам'янська (Ростовська область;

- станція Бірюч (Білгородська область;

- станція Міллерово (Ростовська область).

Додамо

Головне управління розвідки повідомляє, що білоруська делегація наступного тижня вирушить до Ірану для обговорення виробництва боєприпасів.