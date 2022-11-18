Беларусь в октябре передала РФ 211 единиц военной техники – мониторинговая группа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Беларусь за октябрь передала россии 211 единиц военной техники. Об этом сообщает мониторинговая группа “Беларускі Гаюн”, передает УНН.
Детали
Так, за месяц из беларуси в россию было отправлено 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой. Общее количество переданной техники за месяц — 211 единиц.
Технику для передачи рф брали из двух баз резерва:
- 969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область);
- 288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).
Беларусь передала россии: танки Т-72А — 98 единиц; боевые машины пехоты БМП-2 — 40 единиц; БМП-2 без башен — 20 единиц; грузовики Урал — 53 единицы.
Технику отправляли на несколько ЖД-станций в Ростовской и Белгородской областях рф:
- станция Успенская (Ростовская область);
- станция Каменская (Ростовская область;
- станция Бирюч (Белгородская область;
- станция Миллерово (Ростовская область).
Добавим
Главное управление разведки сообщает, что белорусская делегация на следующей неделе отправится в Иран для обсуждения производства боеприпасов.