Россия планирует фальшивые атаки на критически важную инфраструктуру Беларуси для втягивания в войну, — ISW

Детали

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 20 ноября сообщало, что российские спецслужбы планируют совершить несколько терактов под прикрытием на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в частности на Белорусской АЭС «Островец». ГУР также сообщал, что российские спецслужбы будут обвинять в нападениях Украину и страны НАТО, чтобы ускорить привлечение белорусских военных к войне России в Украине.

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Ранее ISW оценивало, что вступление Беларуси в войну остается очень маловероятным из-за значительного внутреннего риска, несмотря на то, что Россия и Беларусь подчеркивают свое двустороннее оборонное сотрудничество.

Цитата

"Потенциальные атаки под ложным флагом вряд ли изменят внутренние факторы, которые, как продолжает оценивать ISW, сдерживают готовность Лукашенко вступить в войну от России", — говорится в сообщении.

Добавим

Беларусь за октябрь передала России 211 единиц военной техники.