Россия планирует фальшивые атаки на критически важную инфраструктуру Беларуси для втягивания в войну, — ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские спецслужбы планируют фальшивые атаки на критически важную инфраструктуру Беларуси, пытаясь вынудить белорусскую армию вступить в войну в Украине.
Об этом эксперты американского института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинскую разведку, дали свою оценку ситуации, пишет УНН.
Детали
Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 20 ноября сообщало, что российские спецслужбы планируют совершить несколько терактов под прикрытием на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в частности на Белорусской АЭС «Островец». ГУР также сообщал, что российские спецслужбы будут обвинять в нападениях Украину и страны НАТО, чтобы ускорить привлечение белорусских военных к войне России в Украине.
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Ранее ISW оценивало, что вступление Беларуси в войну остается очень маловероятным из-за значительного внутреннего риска, несмотря на то, что Россия и Беларусь подчеркивают свое двустороннее оборонное сотрудничество.
Цитата
"Потенциальные атаки под ложным флагом вряд ли изменят внутренние факторы, которые, как продолжает оценивать ISW, сдерживают готовность Лукашенко вступить в войну от России", — говорится в сообщении.
Добавим
Беларусь за октябрь передала России 211 единиц военной техники.