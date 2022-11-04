У білорусі повідомляють про нібито перехоплений "український безпілотник" біля кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Державний прикордонний комітет білорусі повідомляє про нібито перехоплений "український безпілотник" за кілометр від білорусько-українського кордону, пише УНН з посиланням на офіційну заяву відомства.
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Повідомляється, що інцидент стався 2 листопада за 1 кілометр від білорусько-українського кордону в Гомельському районі.
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“Білоруське прикордонний наряд під час несення служби помітив квадрокоптер, що прямує з українського боку на територію республіки білорусь. Вжитими заходами дрон вдалося примусово посадити. У результаті аналізу даних карти пам'яті безпілотника підтверджено факт його запуску з української території”, – йдеться у повідомленні.
У прикордонному комітеті білорусі стверджують, що квадрокоптер "використовувався українськими воєнізованими підрозділами на кордоні з республікою білорусь" і що "дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань".
УНН звернувся за коментарем до Державної прикордонної служби України.
Додамо
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в білорусі можуть сформувати ударне угруповання, яке може загрожувати Україні, лише через два-три місяці.