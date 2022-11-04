У білорусі повідомляють про нібито перехоплений "український безпілотник" біля кордону

Деталі

Повідомляється, що інцидент стався 2 листопада за 1 кілометр від білорусько-українського кордону в Гомельському районі.

Цитата

“Білоруське прикордонний наряд під час несення служби помітив квадрокоптер, що прямує з українського боку на територію республіки білорусь. Вжитими заходами дрон вдалося примусово посадити. У результаті аналізу даних карти пам'яті безпілотника підтверджено факт його запуску з української території”, – йдеться у повідомленні.

У прикордонному комітеті білорусі стверджують, що квадрокоптер "використовувався українськими воєнізованими підрозділами на кордоні з республікою білорусь" і що "дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань".

УНН звернувся за коментарем до Державної прикордонної служби України.

Додамо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в білорусі можуть сформувати ударне угруповання, яке може загрожувати Україні, лише через два-три місяці.