В беларуси сообщают о якобы перехваченном "украинском беспилотнике" возле границе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Государственный пограничный комитет беларуси сообщает о якобы перехваченном "украинском беспилотнике" в километре от белорусско-украинской границы, пишет УНН со ссылкой на официальное заявление ведомства.
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Сообщается, что инцидент произошел 2 ноября в 1 километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.
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“Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию республики беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить. В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории”, – говорится в сообщении.
В погранкомитете беларуси утверждают, что квадрокоптер “использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с республикой беларусь” и что "дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок".
УНН обратился за комментарием в Государственную пограничную службу Украины.
Добавим
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в беларуси могут сформировать ударную группировку, которая может угрожать Украине, только через два-три месяца.