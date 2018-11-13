В Беларуси могут позволить онлайн-продажу алкоголя и сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В следующем году в Беларуси могут разрешить торговлю алкоголем, лекарствами, табаком и ювелирными изделиями через Интернет, передает УНН со ссылкой на "Белорусский партизан".
Соответствующее предложение содержится в цифровом проекте "дорожной карты" по развитию интернет-торговли в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2019-2020 годы.
"Предложения по расширению цифровой торговли отдельными товарами были выдвинуты бизнесом", - уточнили в ЕАЭС.
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По мнению авторов предложения, легализация торговли в Интернете вышеперечисленными товарами поможет сократить долю контрафакта, повысить качество и конкурентоспособность товаров, увеличить доходы добросовестных продавцов.
Отметим, что в Украине в Интернете преимущественно торгуют поддельным алкоголем. Об этом предупреждают эксперты, призывая потребителей если уж и заказывать алкогольную продукцию он-лайн, то только непосредственно у производителей, или же в известных специализированных торговых сетях.