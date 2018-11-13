В Беларуси могут позволить онлайн-продажу алкоголя и сигарет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107043 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114024 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151831 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145864 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137167 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128529 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172286 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Беларуси могут позволить онлайн-продажу алкоголя и сигарет

В Беларуси могут позволить онлайн-продажу алкоголя и сигарет

Киев  •  УНН

 • 10313 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В следующем году в Беларуси могут разрешить торговлю алкоголем, лекарствами, табаком и ювелирными изделиями через Интернет, передает УНН со ссылкой на "Белорусский партизан".

Соответствующее предложение содержится в цифровом проекте "дорожной карты" по развитию интернет-торговли в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2019-2020 годы.

"Предложения по расширению цифровой торговли отдельными товарами были выдвинуты бизнесом", - уточнили в ЕАЭС.

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По мнению авторов предложения, легализация торговли в Интернете вышеперечисленными товарами поможет сократить долю контрафакта, повысить качество и конкурентоспособность товаров, увеличить доходы добросовестных продавцов.

Отметим, что в Украине в Интернете преимущественно торгуют поддельным алкоголем. Об этом предупреждают эксперты, призывая потребителей если уж и заказывать алкогольную продукцию он-лайн, то только непосредственно у производителей, или же в известных специализированных торговых сетях.

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