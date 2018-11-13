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У Білорусі можуть дозволити онлайн-продаж алкоголю і сигарет

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У наступному році в Білорусі можуть дозволити торгівлю алкоголем, ліками, тютюном та ювелірними виробами через Інтернет, передає УНН із посиланням на "Белорусский партизан".

Відповідна пропозиція міститься в цифровому проекті "дорожньої карти" з розвитку інтернет-торгівлі в країнах Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) на 2019-2020 роки.

"Пропозиції щодо розширення цифрової торгівлі окремими товарами були висунуті бізнесом", - уточнили в ЄАЕС.

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На думку авторів пропозиції, легалізація торгівлі в Інтернеті вищеперерахованими товарами допоможе скоротити частку контрафакту, підвищити якість і конкурентоспроможність товарів, збільшити доходи сумлінних продавців.

Зауважимо, що в Україні в Інтернеті переважно торгують підробним алкоголем. Про це попереджають експерти, закликаючи споживачів якщо вже і замовляти алкогольну продукцію он-лайн, то лише безпосередньо у виробників, або ж у відомих спеціалізованих торгових мережах. 

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