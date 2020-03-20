В Беларуси 15 вылеченных от COVID-19 выписали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Беларуси 15 вылеченных от коронавирусной инфекции COVID-19 по состоянию на сегодняшнее утро выписали из больниц, под наблюдением врачей 42 человека с положительными результатами тестов на коронавирус, клинические признаки инфекции есть у 12 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, передает УНН.
"По состоянию на 9:00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов", - сообщили в ведомстве.
Всего, начиная с конца января, более 19 тыс. человек в стране обследованы на инфекцию COVID-19.
Напомним, в РФ число зараженных коронавирусом приблизилось к 200.