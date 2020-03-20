У Білорусі 15 вилікуваних від COVID-19 виписали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Білорусі 15 вилікуваних від коронавірусної інфекції COVID-19 за станом на сьогоднішній ранок виписали з лікарень, під наглядом лікарів 42 людини з позитивними результатами тестів на коронавірус, клінічні ознаки інфекції є у 12 пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я країни, передає УНН.
"Станом на 9:00 ранку 20 березня з одужанням виписано 15 пацієнтів. Наразі під медичним наглядом перебувають 42 пацієнти з позитивними лабораторними тестами, але без клінічних проявів хвороби. Мають клінічні ознаки інфекції COVID-19, тобто по суті, є хворими, 12 пацієнтів", - повідомили у відомстві.
Всього, починаючи з кінця січня, більше 19 тис. осіб в країні обстежені на інфекцію COVID-19.
Нагадаємо, у РФ кількість заражених коронавірусом наблизилося до 200.