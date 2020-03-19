Пандемія коронавірусу: на території РФ COVID-19 інфікувалися вже 199 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Росії за добу загальна кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією збільшилася на 52 — з 147 до 199, повідомили в оперативному штабі, пише УНН з посиланням на російські ЗМІ та профільні Telegram-канали.
Нові інфіковані виявлені в 23 регіонах Росії.
Найбільше випадків в Москві — 12 осіб. У Московській і Свердловській областях коронавірус виявили у п’яти осіб в кожному з регіонів, в Тульській області, в Красноярському і Хабаровському краях — по три нові випадки, в Тамбовській, Воронезькій, Кіровській областях і Краснодарському краї — по два випадки. У ще 13 регіонах — по одному випадку.
Всі хворі в останні два тижні відвідували країни, неблагополучні щодо коронавірусної інфекції. Вони госпіталізовані і знаходяться в інфекційних боксах. Встановлено люди, з якими вони контактували в Росії. Їх помістять під медичний нагляд, проводиться лабораторне обстеження.
Будівництво спецлікарні на околиці Москви:
Додамо, в офіційну статистику оперативного штабу не потрапила інформація про загибель 79-річної жінки в Москві, у якої виявили коронавірус. У повідомленні штабу сказано, що “летальних випадків від коронавірусної інфекції не зареєстровано”. Головний патологоанатом Москви Олег Зайратьянц раніше говорив, що жінка померла через тромб, що відірвався.