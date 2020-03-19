Пандемия коронавируса: на территории РФ COVID-19 заразились уже 199 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В России за сутки общее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 52 — с 147 до 199, сообщили в оперативном штабе, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ и профильные Telegram-каналы.
Новые инфицированные обнаружены в 23 регионах России.
Больше всего случаев в Москве — 12 человек. В Московской и Свердловской областях коронавирус обнаружили у пяти человек в каждом из регионов, в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях — по три новых случая, в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае — по два случая. В еще 13 регионах — по одному случаю.
Все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Установлены люди, с которыми они контактировали в России. Их поместят под медицинское наблюдение, проводится лабораторное обследование.
Строительство спецбольницы на окраине Москвы:
Добавим, в официальную статистику оперативного штаба не попала информация о гибели 79-летней женщины в Москве, у которой выявили коронавирус. В сообщении штаба сказано, что “летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано”. Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц ранее говорил, что женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.