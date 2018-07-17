В Белом доме готовы рассмотреть новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Пол Райан во вторник заявил, что готов рассмотреть дополнительные санкции против России, а также подтвердил свою поддержку выводам американской разведки о том, что РФ вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Обращаясь к журналистам через день после встречи президента Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Райан заявил, что, если комитеты Конгресса считают, что дальнейшие санкции против России необходимы, то он "более чем рад рассмотреть их".
"Россия - это правительство, что представляет угрозу. Оно не разделяет наших интересов и не разделяет наши ценности", - сказал он.
Напомним, 16 июля лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал политиков обеих американских партий усилить санкции против России после саммита между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.