В Белом доме готовы рассмотреть новые санкции против России

Обращаясь к журналистам через день после встречи президента Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Райан заявил, что, если комитеты Конгресса считают, что дальнейшие санкции против России необходимы, то он "более чем рад рассмотреть их".

"Россия - это правительство, что представляет угрозу. Оно не разделяет наших интересов и не разделяет наши ценности", - сказал он.

Напомним, 16 июля лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал политиков обеих американских партий усилить санкции против России после саммита между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.