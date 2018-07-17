У Білому домі готові розглянути нові санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Пол Райан у вівторок заявив, що готовий розглянути додаткові санкції проти Росії, а також підтвердив свою підтримку висновкам американської розвідки про те, що РФ втрутилась у президентські вибори в США у 2016 році, передає УНН з посиланням на Reuters.
Звертаючись до журналістів через день після зустрічі президента Дональда Трампа з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, Райан заявив, що, якщо комітети Конгресу вважають, що подальші санкції проти Росії необхідні, то він "більш ніж радий розглянути їх".
"Росія - це уряд, що становить загрозу. Він не розділяє наших інтересів і не поділяє наші цінності", - сказав він.
Нагадаємо, 16 липня лідер демократичної меншості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер закликав політиків обох американських партій посилити санкції проти Росії після саміту між президентами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.