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В Белый дом доставили рождественскую елку

В Белый дом доставили рождественскую елку

Киев  •  УНН

 • 17956 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ель, которая будет украшать Белый дом в предстоящие рождественские праздники, доставили в резиденцию американского президента, пишет УНН.

Рождественская ель на самом деле оказалась пихтой Фразера. По традиции дерево, высота которого достигает 5,6 м, подвезли к Белому дому на карете, запряженной лошадьми с колокольчиками. У входа в Белый дом первая леди США Меланья Трамп по традиции осмотрела ель, которая прибыла в столицу из штата Западная Вирджиния, после чего одобрила ее установку. Во время торжественной церемонии военный оркестр Корпуса морской пехоты играл популярные рождественские произведения. В этом году дерево будет украшать Голубую комнату Белого дома.

Дерево росло на ферме Dan and Bryan Trees. В этот раз именно оно стало победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Эксперты и покупатели ежегодно выбирают лучшего производителя, который затем отправляет главе государства это дерево.

Today I welcomed the arrival of the beautiful @WhiteHouse Christmas Tree! We are excited to begin decorating the People's House for the holiday season! #WHChristmas pic.twitter.com/8Qaq9sfiw9

— Melania Trump (@FLOTUS) November 23, 2020

Сама традиция установки в Белом доме рождественской ели берет начало в 1889 году, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате. С 1912 года — времени администрации 27-го президента США Уильяма Тафта — ель стала украшать Голубую комнату.

Напомним, в прошлом году ель прибыла в Вашингтон из штата Пенсильвания.

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