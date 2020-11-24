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У Білий дім доставили різдвяну ялинку

У Білий дім доставили різдвяну ялинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ялину, яка буде прикрашати Білий дім в майбутні різдвяні свята, доставили в резиденцію американського президента, пише УНН.

Різдвяна ялина насправді виявилася ялицею Фразера. За традицією дерево, висота якого сягає 5,6 м, підвезли до Білого дому на кареті, запряженій кіньми з дзвониками. Біля входу в Білий дім перша леді США Меланія Трамп за традицією оглянула ялину, яка прибула в столицю зі штату Західна Вірджинія, після чого схвалила її установку. Під час урочистої церемонії військовий оркестр Корпусу морської піхоти грав популярні різдвяні твори. В цьому році дерево прикрашатиме Блакитну кімнату Білого дому.

Дерево росло на фермі Dan and Bryan Trees. Цього разу саме воно стало переможцем конкурсу Національної асоціації виробників різдвяних ялинок, який проводиться з 1966 року. Експерти і покупці щорічно вибирають кращого виробника, який потім відправляє главі держави це дерево.

Today I welcomed the arrival of the beautiful @WhiteHouse Christmas Tree! We are excited to begin decorating the People’s House for the holiday season! #WHChristmas pic.twitter.com/8Qaq9sfiw9

— Melania Trump (@FLOTUS) November 23, 2020

Сама традиція установки в Білому домі різдвяної ялинки бере початок в 1889 році, коли 23-й президент США Бенджамін Гаррісон вперше поставив святкове дерево в Жовтій кімнаті. З 1912 року — часу адміністрації 27-го президента США Вільяма Тафта — ялина стала прикрашати Блакитну кімнату.

Нагадаємо, в минулому році ялина прибула до Вашингтона зі штату Пенсільванія.

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