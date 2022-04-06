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В Берлине тысячи людей устроили грандиозный перформанс: требуют эмбарго на российские нефть и газ

Киев • УНН

 • 456165 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На акцию в поддержку Украины в среду вышли тысячи людей в немецкой столице Берлине. Участники требуют эмбарго для российских энергоресурсов, пишет корреспондент УНН.

В Берлине тысячи людей устроили грандиозный перформанс: требуют эмбарго на российские нефть и газ

Детали

Так, участники акции устроили характерный перформанс - легли перед зданием Бундестага, напоминая о зверски убитых мирных жителях Украины.

По оценкам очевидцев, поддержать Украину собрались тысячи людей.

В руках некоторые из участников держали плакаты с требованием эмбарго на российские нефть и газ. У других слоган гласил – "Буча вам этого не простит". Многие люди завернулись в украинские флаги.

Добавим, что на выходных в Берлине проходил пророссийский автопробег, - в те самые дни, когда миру открылись ужасающие кадры из Бучи, сделанные после ее освобождения от рашистских захватчиков.

Ранее

Как писал УНН, в Тбилиси десятки активистов со связанными руками легли возле ступеней, ведущих к зданию парламента Грузии - именно в таком положении нашли убитых оккупантами мирных жителей Бучи.

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