В Берлине тысячи людей устроили грандиозный перформанс: требуют эмбарго на российские нефть и газ

Детали

Так, участники акции устроили характерный перформанс - легли перед зданием Бундестага, напоминая о зверски убитых мирных жителях Украины.

По оценкам очевидцев, поддержать Украину собрались тысячи людей.

В руках некоторые из участников держали плакаты с требованием эмбарго на российские нефть и газ. У других слоган гласил – "Буча вам этого не простит". Многие люди завернулись в украинские флаги.

Добавим, что на выходных в Берлине проходил пророссийский автопробег, - в те самые дни, когда миру открылись ужасающие кадры из Бучи, сделанные после ее освобождения от рашистских захватчиков.

Ранее

Как писал УНН, в Тбилиси десятки активистов со связанными руками легли возле ступеней, ведущих к зданию парламента Грузии - именно в таком положении нашли убитых оккупантами мирных жителей Бучи.