У организаторов пророссийского автопробега в Берлине начались проблемы

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 24430 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 92043 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 61166 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 94655 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 131652 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 151303 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 329706 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138020 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124360 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 415563 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 42896 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 51930 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 51599 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 41132 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 38207 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 92101 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 329739 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 337841 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 415584 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 389448 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 11883 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 18349 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 92460 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 125092 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 144333 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

У организаторов пророссийского автопробега в Берлине начались проблемы

Киев • УНН

 • 511627 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. У организаторов автопробега в Берлине в поддержку рф, который прошел на минувших выходных, начались проблемы, пишет УНН.

У организаторов пророссийского автопробега в Берлине начались проблемы

Детали

Так, автопробег прошел в те самые дни, когда миру открылись ужасающие кадры из Бучи, сделанные после ее освобождения от рашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие около 400 автомобилей, и, по данным СМИ, проблемы у них начались еще в момент автопробега – сообщается, что одна из машин имела символику Z – запрещенную в нескольких землях германии. Против владельца, по сообщениям, возбуждено уголовное дело.

Позже мероприятие неоднократно осудили немецкие чиновники. В частности, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Реул заявил, что не может понять, как можно "встать на сторону военного преступника".

По словам министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера: "Такой автомобильный парад невыносим и больше не должен проходить".

Сами организаторы позже решили оправдаться. В эфире русскоязычного телеканала они говорят, якобы не знали о Буче и происходящем на выходных.

"Я бы отменил, сказал бы – не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия", - сказал один из организаторов.

Теперь он и его семья, с его же слов, якобы получают угрозы по телефону.

В соцсети Facebook также появился скриншот сообщения одного из организаторов, который просит ставить его предприятию хорошие оценки в Google, так как после автопробега рейтинг его салона сильно упал.

Напомним

Буча с начала марта находилась под оккупацией армии рф.
2 Апреля украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область.

После возвращения Бучи и окрестных населенных пунктов под контроль ВСУ в них обнаружили сотни тел гражданских лиц, убитых русскими оккупантами. Эти преступления рашистов получили название "Бучанская резня".

По информации городского головы, в Буче после освобождения от оккупантов находится около 3 700 гражданских лиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70