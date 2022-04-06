У організаторів проросійського автопробігу в Берліні почалися проблеми

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Так, автопробіг пройшов в ті самі дні, коли світу відкрилися жахливі кадри з Бучі, зроблені після її звільнення від рашистських загарбників.

У заході взяли участь близько 400 автомобілів, і, за даними ЗМІ, проблеми у них почалися ще в момент автопробігу - повідомляється, що одна з машин мала символіку Z - заборонену в декількох землях Німеччини. Проти власника, за повідомленнями, порушено кримінальну справу.

Пізніше захід неодноразово засудили німецькі чиновники. Зокрема, міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Герберт Реул заявив, що не може зрозуміти, як можна "стати на бік військового злочинця".

За словами міністра внутрішніх справ Тюрингії Георга Майєра: "такий автомобільний парад нестерпний і більше не повинен проходити".

Самі організатори пізніше вирішили виправдатися. В ефірі російськомовного телеканалу вони кажуть, нібито не знали про те, що відбувається на вихідних.

"Я б скасував, сказав би - не варто зараз виїжджати, тому що сталася трагедія", - сказав один з організаторів.

Тепер він і його сім'я, з його ж слів, нібито отримують погрози по телефону.

У соцмережі Facebook також з'явився скріншот повідомлення одного з організаторів, який просить ставити його підприємству хороші оцінки в Google, так як після автопробігу рейтинг його салону сильно впав.

Нагадаємо

Буча з початку березня перебувала під окупацією армії рф.

2 квітня українські військові звільнили від окупантів Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область.

Після повернення Бучі та навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних осіб, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву "Бучанська різанина".

За інформацією міського голови, у Бучі після звільнення від окупантів перебуває близько 3 700 цивільних осіб.