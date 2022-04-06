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У Берліні тисячі людей влаштували грандіозний перформанс: вимагають ембарго на російські нафту та газ

Київ • УНН

 • 456165 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На акцію на підтримку України в середу вийшли тисячі людей у німецькій столиці Берліні. Учасники вимагають ембарго для російських енергоресурсів, пише кореспондент УНН.

У Берліні тисячі людей влаштували грандіозний перформанс: вимагають ембарго на російські нафту та газ

Деталі

Так, учасники акції влаштували характерний перформанс - лягли перед будівлею Бундестагу, нагадуючи про по-звірячому вбитих мирних жителів України.

За оцінками очевидців, підтримати Україну зібралися тисячі людей.

У руках деякі з учасників тримали плакати з вимогою ембарго на російські нафту і газ. У інших слоган свідчив - "Буча вам цього не пробачить". Багато людей загорнулися в українські прапори.

Додамо, що на вихідних в Берліні проходив проросійський автопробіг, - в ті самі дні, коли світу відкрилися жахливі кадри з Бучі, зроблені після її звільнення від рашистських загарбників.

Раніше

Як писав УНН, у Тбілісі десятки активістів зі зв'язаними руками лягли біля сходинок, що ведуть до будівлі Парламенту Грузії - саме в такому положенні знайшли вбитих окупантами мирних жителів Бучі.

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