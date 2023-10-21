В Бердянске прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Во временно оккупированном Бердянске днем прогремел взрыв. Об этом сообщает начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в своем Телеграмм-канале, передает УНН.
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«В Бердянске взрыв. По сообщениям горожан, громко было во всех микрорайонах. Ждем подробностей и официальных подтверждений от военных», - сообщила Галицина.
Местные паблики сообщают, что в одном из районов города поднялся черный столб дыма.
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