В Бердянске прогремел взрыв

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«В Бердянске взрыв. По сообщениям горожан, громко было во всех микрорайонах. Ждем подробностей и официальных подтверждений от военных», - сообщила Галицина.

Местные паблики сообщают, что в одном из районов города поднялся черный столб дыма.

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