У Бердянську пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Бердянську вдень пролунав вибух. Про це повідомляє начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.
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«У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах. Чекаємо на подробиці та офіційні підтвердження від військових», - повідомила Галіціна.
Місцеві пабліки повідомляють, що в одному з районів міста здійнявся чорний стовп диму.
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