У Бердянську пролунав вибух

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«У Бердянську вибух. За повідомленнями містян, гучно було у всіх мікрорайонах. Чекаємо на подробиці та офіційні підтвердження від військових», - повідомила Галіціна.

Місцеві пабліки повідомляють, що в одному з районів міста здійнявся чорний стовп диму.

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