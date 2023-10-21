У Донецьку пролунали вибухи

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"Унаслідок обстрілу Калінінського району спостерігається задимлення в районі "Мотелю", - повідомив у своєму Телеграм-каналі гауляйтер Олексій Кулемзін.

Окупанти більше нічого не повідомляють про наслідки обстрілу, однак, місцеві пабліки повідомляють, що був приліт у район дислокації окупантів.

Це не перші вибухи в окупованому росіянами з 2014 року місті. Окупанти у всіх подібних інцидентах звинувачують ЗСУ.