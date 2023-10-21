В Донецке прогремели взрывы

Цитата

"В результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля", - сообщил в своем Телеграм-канале гауляйтер Алексей Кулемзин.

Оккупанты больше ничего не сообщают о последствиях обстрела, однако, местные паблики сообщают, что был прилет в район дислокации оккупантов.

Это не первые взрывы в оккупированном россиянами с 2014 года городе. Оккупанты во всех подобных инцидентах обвиняют ВСУ.