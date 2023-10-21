В Донецке прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Во временно оккупированном Донецке в обед 21 октября прогремели взрывы. Некоторые паблики сообщают о возможном прилете в место расположения оккупантов, пишет УНН.
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"В результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля", - сообщил в своем Телеграм-канале гауляйтер Алексей Кулемзин.
Оккупанты больше ничего не сообщают о последствиях обстрела, однако, местные паблики сообщают, что был прилет в район дислокации оккупантов.
Это не первые взрывы в оккупированном россиянами с 2014 года городе. Оккупанты во всех подобных инцидентах обвиняют ВСУ.