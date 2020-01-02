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В Bellingcat рассказали о ежегодном “неонацистском музыкальном фестивале” в Украине

В Bellingcat рассказали о ежегодном “неонацистском музыкальном фестивале” в Украине

Киев  •  УНН

 • 48300 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. На один неонацистский фестиваль металла в Милане в апреле 2019 года не пускали людей с сотовыми телефонами и камерами. В отличии от ежегодного мероприятия Asgardsrei в декабре 2019 года в Киеве — неонацистский музыкальный фестиваль блэк-металла, для которого с 2015 года столица Украины стала домом. О мероприятии сообщили журналисты с Bellingcat, опубликовав фото и видео с мероприятия в статье, передаёт УНН.

Asgardsrei, как автор описал в статье для Haaretz перед этим событием, — это фестиваль национал-социалистического блэк-металла (NSBM), который проходит каждый декабрь в Киеве, Украина. Первоначально начатый в Москве российским крайне правым экстремистом Алексеем Левкиным, Asgardsrei переехал с Левкиным в Украину в 2014 году, когда он покинул Россию, чтобы сражаться в составе батальона “Азов” (Левкин остается связанным с “Азовом”). В этом году фестиваль проходил с 13 декабря (пятница) по 15 (воскресенье) 2019 года“, говорится в статье.

По словам авторов, спустя пять лет Asgardsrei является одной из основных дат в музыкальном календаре не только для поклонников NSBM, но и местом, где “международные ультраправые экстремисты могут собираться и общаться в среде, гораздо более открытой для их присутствия, чем во многих других странах.

Журналисты отмечают, насколько просто было найти данные о мероприятии — в частности, пользователи с открытыми аккаунтами в Instagram делились историями, а также фотографиями и видео их посещения Asgardsrei.

В Bellingcat таким образом смогли загрузить и сделать скриншот почти всех общедоступных постов в Instagram с события, прежде чем они исчезли.

Основываясь на собранной информации, журналистам удалось узнать, что в этом году в Asgardsrei состоялась “ночь борьбы” — турнир по смешанным единоборствам (MMA), который состоялся до начала концерта. Мероприятие состоялось в Малой Опере, месте, принадлежащем Киевской городской администрации, пишут журналисты.

“На фотографиях и видео с мероприятия ММА изображен логотип White Rex, крайне правого бренда рекламы и рекламы ММА, принадлежащего киевскому российскому неонацисту Денису Никитину (также известному как Капустин), который виден в центре ринга. Фотографии и видео также показывают бренд Parimatch на ринге. Parimatch является „Официальным партнером по ставкам“ UFC (Ultimate Fighting Championship) в континентальной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке”, — говорится в статье.

В пятницу перед концертом должно было быть больше мероприятий. Согласно обзору “Asgardsrei 2019”, опубликованному на веб-сайте американского белого националиста Грега Джонсона, немецкий неонацист Хендрик Мёбус должен был выступить с лекцией, как он это делал за год до этого. Мёбус, осужденный убийца и основатель Немецкой неонацистской группы Absurd, как сообщается, не смог покинуть Германию.

Кроме того, в другом “обзоре”, опубликованном 30 декабря немецкой неонацистской партией “Der Dritte Weg” (“Третий путь”), утверждалось, что “пара активистов из нашей партии и другие националисты, которые хотели поехать в Киев, были задержаны в аэропорту” в Германии, а некоторые получили запрет на поездку от немецких властей.

В самом концерте прозвучали более десятка групп, связанных с NSBM. Как говорится в статье в Haaretz, эти группы исполняют откровенно про-нацистскую антисемитскую лирику.

Несмотря на образы, используемые этими и другими группами, флаги со свастикой запрещены в Asgardsrei, сообщил Haaretz организатор концерта Алексей Левкин. Так, в Bellingcat сообщили, что не нашли флагов со свастикой на фотографиях с мероприятия. Несмотря на очевидный запрет, в Асгардсрее все еще демонстрировалось множество неонацистских, белых изображений превосходства, от кельтских крестов до черных солнц и многого другого.

Сообщается также, что Левкин и другие уже начали планировать Asgardsrei следующего года. В своем аккаунте в Facebook они попросили фанатов помочь выбрать лучшие выходные для следующего Asgardsrei в декабре 2020 года и заявили, что “звездный хедлайнер” для Asgardsrei 2020 будет объявлен в январе.

Как сообщал УНН, конгрессмены требуют от Помпео внести "Азов" в список террористических организаций.

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