У Bellingcat розповіли про щорічний "неонацистський музичний фестиваль" в Україні

Asgardsrei, як автор описав в статті для Haaretz перед цією подією, - це фестиваль націонал-соціалістичного блек-металу (NSBM), який проходить кожен грудень в Києві, Україна. Започаткований у Москві російським крайнім правим екстремістом Олексієм Лєвкіним, Asgardsrei переїхав з Лєвкіним в Україну в 2014 році, коли він покинув Росію, щоб брати участь у складі батальйону "Азов" (Лєвкін залишається пов'язаним з "Азовом"). У цьому році фестиваль проходив з 13 грудня (п'ятниця) по 15 (неділя) 2019 року, йдеться в статті.

За словами авторів, через п'ять років Asgardsrei є однією з основних дат в музичному календарі не тільки для шанувальників NSBM, але і місцем, де "міжнародні ультраправі екстремісти можуть збиратися і спілкуватися в середовищі, набагато більш відкритому для їх присутності, ніж у багатьох інших країнах.

Журналісти відзначають, наскільки просто було знайти дані про захід - зокрема, користувачі з відкритими акаунтами в Instagram ділилися історіями, а також фотографіями і відео їх відвідин Asgardsrei.

У Bellingcat таким чином змогли завантажити і зробити скріншот майже всіх загальнодоступних постів в Instagram з події, перш ніж вони зникли.

Грунтуючись на зібраній інформації, журналістам вдалося дізнатися, що в цьому році в Asgardsrei відбулася "ніч боротьби" - турнір зі змішаних єдиноборств (MMA), який відбувся до початку концерту. Захід відбувся в Малій Опері, місці, що належить Київській міській адміністрації, пишуть журналісти.

"На фотографіях і відео з заходу ММА зображений логотип White Rex, вкрай правого бренду реклами та реклами ММА, що належить київському російському неонацисту Денису Нікітіну (також відомому як Капустін), якого видно в центрі рингу. Фотографії та відео також показують бренд Parimatch на рингу. Parimatch є "Офіційним партнером по ставкам" UFC (Ultimate Fighting Championship) в континентальній Європі, на Близькому Сході і в Африці", - йдеться в статті.

У п'ятницю перед концертом повинно було бути більше заходів. Відповідно до огляду "Asgardsrei 2019", опублікованому на веб-сайті американського білого націоналіста Грега Джонсона, німецький неонацист Хендрік Мьобус повинен був виступити з лекцією, як він це робив за рік до цього. Мьобус, засуджений вбивця і засновник Німецької неонацистської групи Absurd, як повідомляється, не зміг покинути Німеччину.

Крім того, в іншому "огляді", опублікованому 30 грудня німецькою неонацистською партією "Der Dritte Weg" ("Третій шлях"), стверджувалося, що "двоє активістів з нашої партії і інші націоналісти, які хотіли поїхати до Києва, були затримані в аеропорту" в Німеччині, а деякі отримали заборону на поїздку від німецької влади.

У самому концерті прозвучали більше десятка груп, пов'язаних з NSBM. Як говориться в статті в Haaretz, ці групи виконують відверто про-нацистську антисемітську лірику.

Незважаючи на образи, які використовуються цими та іншими групами, прапори зі свастикою заборонені в Asgardsrei, повідомив Haaretz організатор концерту Олексій Лєвкін. Так, в Bellingcat повідомили, що не знайшли прапорів зі свастикою на фотографіях із заходу. Незважаючи на очевидну заборону, в Асгардсрее все ще демонструвалося безліч неонацистських, білих зображень переваги, від кельтських хрестів до чорних сонць і багато чого іншого.

Повідомляється також, що Лєвкін та інші вже почали планувати Asgardsrei наступного року. У своєму акаунті в Facebook вони попросили фанатів допомогти вибрати кращі вихідні для наступного Asgardsrei в грудні 2020 року і заявили, що "зірковий хедлайнер" для Asgardsrei 2020 буде оголошений в січні.

Як повідомляв УНН, конгресмени вимагають від Помпео внести "Азов" в список терористичних організацій.