В Батуми диктор телевидения попросил руки и сердца девушки на избирательном участке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. На одном из избирательных участков в городе Батуми, Грузия, сегодня, в день муниципальных выборов, было сделано публичное предложение руки и сердца. Об этом пишет УНН со ссылкой на информационный портал Новости-Грузия.
Детали
Жених — ведущий государственного телеканала “Аджарское телевидение” Георгий Микеладзе, встал, как полагается, на одно колено и попросил выйти за него замуж коллегу, также ведущую, только частной телекомпании “ТВ25” Ию Голиадзе. Девушка согласилась. Все произошло во дворе избирательного участка № 6.
В комментариях к новости помолвленную пару уже много раз поздравили и пожелали им счастья.
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