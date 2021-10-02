У Батумі диктор телебачення попросив руки і серця дівчини на виборчій дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На одній з виборчих дільниць в місті Батумі, Грузія, сьогодні, в день муніципальних виборів, було зроблено публічну пропозицію руки і серця. Про це пише УНН з посиланням на інформаційний портал Новини-Грузія.
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Наречений - ведучий державного телеканалу "Аджарське телебачення" Георгій Мікеладзе, встав, як годиться, на одне коліно і попросив вийти за нього заміж колегу, також ведучу, тільки приватної телекомпанії "ТВ25" Ію Голіадзе. Дівчина погодилася. Все сталося у дворі виборчої дільниці № 6.
У коментарях до новини заручену пару вже багато разів привітали і побажали їм щастя.
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