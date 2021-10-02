У Батумі диктор телебачення попросив руки і серця дівчини на виборчій дільниці

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Наречений - ведучий державного телеканалу "Аджарське телебачення" Георгій Мікеладзе, встав, як годиться, на одне коліно і попросив вийти за нього заміж колегу, також ведучу, тільки приватної телекомпанії "ТВ25" Ію Голіадзе. Дівчина погодилася. Все сталося у дворі виборчої дільниці № 6.

У коментарях до новини заручену пару вже багато разів привітали і побажали їм щастя.

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