В банках Швейцарии россияне хранят в офшорах до 213 миллиардов долларов – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ 17 Марта. УНН. По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки страны хранят от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 млрд долларов США) российских клиентов на оффшорных счетах. Санкции против россии предоставляют редкую возможность узнать об этих активах, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Масштабы бизнеса состоятельных россиян с банками Швейцарии, на что указывают активы, гораздо шире, чем балансовые риски, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.
Информация об оффшорных счетах россиян от SBA – редкое явление для Швейцарии, которая ограничивала многие предварительные запросы о прозрачности. Страна сделала необычный шаг, применив санкции Европейского Союза к российским рублям после вторжения рф в Украину.
Сейчас в Швейцарии продолжаются дебаты по усилению давления на россию. Маттеа Меер, сопредседатель социал-демократов, призывает страну ограничить доступ к любым средствам, которые принадлежат россиянам, близким к президенту рф владимиру путину и его окружению.
“Часть принадлежит олигархам, лояльным к кремлю. Деньги и их деятельность помогают финансировать войну”, - заявила она и добавила, что Швейцария “должна сделать все возможное, чтобы закрыть кран с деньгами”.
Несмотря на оценку, SBA подчеркивает, что это небольшое значение по сравнению с общими активами в Швейцарии.
“Доля активов, которые хранятся для российских клиентов, вероятно, составляет долю в низком однозначном процентном диапазоне от общей суммы трансграничных активов, депонированных в швейцарских банках”, - говорится в заявлении, которое получило Reuters.
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