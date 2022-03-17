У банках Швейцарії росіяни зберігають в офшорах до 213 мільярдів доларів – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки країни зберігають від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів США) російських клієнтів на офшорних рахунках. Санкції проти росії надають рідкісну можливість дізнатися про ці активи, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Масштаби бізнесу заможних росіян з банками Швейцарії, на що вказують активи, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.
Інформація про офшорні рахунки росіян від SBA — рідкісне явище для Швейцарії, яка обмежувала багато попередніх запитів про прозорість. Країна зробила незвичайний крок, застосувавши санкції Європейського Союзу до російських рублів після вторгнення рф в Україну.
Наразі у Швейцарії тривають дебати щодо посилення тиску на росію. Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає країну обмежити доступ до будь-яких коштів, які належать росіянам, близьким до президента рф володимира путіна та його оточення.
“Частина належить олігархам, лояльним до кремля. Гроші та їхня діяльність допомагають фінансувати війну”, – заявила вона і додала, що Швейцарія “мусить зробити все можливе, щоб закрити кран із грошима”.
Попри оцінку, SBA підкреслює, що це невелике значення порівняно із загальними активами у Швейцарії.
“Частка активів, які зберігаються для російських клієнтів, ймовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні від загальної суми транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках”, - йдеться у заяві, яку отримало Reuters.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінфіні рф заявили, що країні вдалося уникнути дефолту